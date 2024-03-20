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Босния и Герцеговина - Украина: где смотреть матч квалификации Евро-2024 21.03.2024

Команды встретятся в матче полуфинала отбора на Евро-2024. Узнай, где смотреть матч Босния и Герцеговина – Украина в прямом эфире на ISPORT.ua.
Сегодня, 10:10
Босния и Герцеговина - Украина / Getty Images
Босния и Герцеговина - Украина / Getty Images

В четверг, 21 марта, сборная Украины сыграет на выезде против национальной команды Боснии и Герцеговины в рамках полуфинала квалификации на чемпионат Европы.

Победитель противостояния выйдет в финал своего пути, где и поборется за путевку на Евро-2024.

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Поединок Боснии и Герцеговины с Украиной пройдет в городе Зеница на стадионе Билино Поле. Стартовый свисток встречи прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Где посмотреть матч Босния и Герцеговина – Украина?

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Босния и Герцеговина – Украина, которая начнется 21 марта в 21:45 по киевскому времени.

Кроме того, в Украине матч покажет видеосервис MEGOGO. В данном случае поединок будет транслировать канал "MEGOGO Футбол 1".

В своей истории сборные встречались на одном футбольном поле два раза. Встречи прошли осенью 2021 года в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года. В первой игре, которая прошла во Львове, команды не определили победителя (1:1), а во ответном матче тогда еще подопечные Александра Петракова выиграли со счетом 2:0.

Победитель противостояния сыграет с победителем матча Израиль/Исландия. В финальном поединке определится сборная, которая сыграет на чемпионате Европы-2024.

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