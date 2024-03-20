Босния и Герцеговина - Украина: онлайн-трансляция матча плей-офф отбора Евро-2024 21.03.2024

Команды встретятся в матче квалификации на чемпионат Европы-2024. Следи за событиями этого противостояния в онлайн-трансляции на ISPORT.ua.

В четверг, 21 марта, состоится полуфинальный поединок отбора на чемпионат Европы-2024, в котором сыграют сборные Боснии и Герцеговины и Украины.

Команды не смогли выйти в основную часть соревнования через групповой отбор. Сейчас же у них последний шанс получить путевку на турнир, который пройдет в Германии.

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Поединок Боснии и Герцеговины с Украиной пройдет в городе Зеница на стадионе Билино Поле. Стартовый свисток встречи прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Текстовая онлайн-трансляция матча Босния и Герцеговина - Украина

Онлайн-трансляция будет доступна в четверг, 21 марта, в 21:45 по киевскому времени

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Смотреть онлайн трансляцию матча Босния и Герцеговина - Украина

В Украине матч покажет видеосервис MEGOGO. В данном случае поединок будет транслировать канал "MEGOGO Футбол 1".

В своей истории сборные встречались на одном футбольном поле два раза. Встречи прошли осенью 2021 года в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года. В первой игре, которая прошла во Львове, команды не определили победителя (1:1), а во ответном матче тогда еще подопечные Александра Петракова выиграли со счетом 2:0.

Победитель противостояния сыграет с победителем матча Израиль/Исландия. В финальном противостоянии определится сборная, которая сыграет на чемпионате Европы-2024.