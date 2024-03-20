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Зинченко - о Боснии и Герцеговине: Ожидаем сложный матч и надеемся показать свою лучшую игру

Сборная Украины встретится с боснийцами в отборочном поединке чемпионата Европы.
Сегодня, 19:15
Александр Зинченко / Getty Images
Александр Зинченко / Getty Images

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко высказался о предстоящем матче с Боснией и Герцеговиной в полуфинале плей-офф квалификации Евро-2024.

"Конечно, мы понимаем, что это будет тяжело, потому что, прежде всего, Босния и Герцеговина - отличная команда, в составе которой есть опытные игроки, которые поделятся своим опытом с остальными. Каждая национальная команда лучше играет перед своими болельщиками, так что мы ожидаем очень сложный матч и надеемся, что сможем показать свою лучшую игру.

Я точно не буду тем, кто будет судить, какая сборная Украины была сильнейшей. Сейчас у нас хорошее сочетание опытных и молодых игроков. Я надеюсь, что эта команда сможет добиться многого. Мы в это верим. Но другое дело показать это на поле. Та что мы сделаем все возможное".

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"Атмосфера отличная. Все понимаем, зачем мы сюда приехали и какая на нас ответственность. Подготовка проходит должным образом. Надеемся, что сможем завтра показать это на поле. Я чувствую себя хорошо, как физически, так и психологически. Я готов на все 100%, чтобы помочь команде.

Как я отношусь к возможной серии пенальти? Нет никакой разницы, потому что это правила игры. Если мы сыграем вничью, предстоит сыграть экстра-таймы, а потом пенальти. Как я могу к этому относиться? Конечно, хотелось бы добиться положительного результата в течение 90 минут, но в футболе бывает все. Мы должны быть готовы, поэтому и практиковали это на тренировке", - сказал Зинченко на пресс-конференции перед матчем.

Напомним, что матч плей-офф отбора Евро-2024 Босния и Герцеговина - Украина будет сыгран в четверг, 21 марта, на стадионе Билино Поле в Зенице. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

На ISPORT буде доступна онлайн-трансляция матча Босния и Герцеговина - Украина.

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