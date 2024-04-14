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Ман Юнайтед и Тоттенхэм следят за полузащитником из Чемпионшипа

Кирнан Дьюсбери-Холл - один из главных активов Лестера.
Вчера, 22:05
Кирнан Дьюсбери-Холл / Getty Images
Кирнан Дьюсбери-Холл / Getty Images

Манчестер Юнайтед и Тоттенхэм следят за хавбеком Лестера Кирнаном Дьюсбери-Холлом, пишет teamtalk.

Издание утверждает, что лично Рэтклифф предложил "дьяволам" присмотреться к 25-летнему англичанину. В то время, как "шпоры" уже в течение некоторого времени следят за хавбеком, считая его альтернативой Конору Галлахеру.

В текущем сезоне Дьюсбери-Холл играет важную роль в шансах Лестера вернуться в АПЛ. У игрока 25 результативных действий в 42-х матчах, а "лисы" идут на втором месте в Чемпионшипе.

Считается, что невыход в АПЛ заставит руководство клуба устроить распродажу, и тогда Кирнан точно окажется в одном из топ-клубов за относительно небольшие деньги.

С другой стороны, если "лисы" выйдут, им все равно придется продать несколько игроков, чтобы усилить состав под Премьер-лигу, и Дьюсбери-Холл является одним из главных активов.

Зимой "лисы" отклонили предложение от Брайтона в размере 20 млн евро. Трансфермаркт оценивает хавбека в 30 млн, а сам клуб хотел бы заработать не менее 45, что приемлемая цена для английских грандов.

Ранее также сообщалось, что Челси нацелился на одного из игроков Серии А.

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