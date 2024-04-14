Челси намерен подписать лидера клуба Серии А

Скауты лондонцев наблюдали за звездой Аталанты на их матче против Ливерпуля.

Лондонский Челси планирует усилить линию полузащиты.

Как сообщает издание Sportmediaset, "синие" активно интересуются лидером итальянской Аталанты Теном Коопмейнерсом, который уже объявил сменить клубную прописку по завершению этого сезона.

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Скауты столичной команды наблюдали за нидерландским хавбеком на матче "богини" против Ливерпуля, в котором команда Коопмайнерса победила со счетом 3:0.

Источник отмечает, что переход 26-летнего футболиста обойдется желающим в минимум 60 млн евро.

В текущем сезоне Коопмейнерс провел 38 матчей, забив 13 голов и отдав 4 результативные передачи.

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