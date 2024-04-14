iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Челси намерен подписать лидера клуба Серии А

Скауты лондонцев наблюдали за звездой Аталанты на их матче против Ливерпуля.
Сегодня, 17:33
Тен Купмайнерс / Getty Images
Тен Купмайнерс / Getty Images

Лондонский Челси планирует усилить линию полузащиты.

Как сообщает издание Sportmediaset, "синие" активно интересуются лидером итальянской Аталанты Теном Коопмейнерсом, который уже объявил сменить клубную прописку по завершению этого сезона.

Читай также: Челси предложил услуги одного из своих игроков саудовским клубам

Скауты столичной команды наблюдали за нидерландским хавбеком на матче "богини" против Ливерпуля, в котором команда Коопмайнерса победила со счетом 3:0.

Источник отмечает, что переход 26-летнего футболиста обойдется желающим в минимум 60 млн евро.

В текущем сезоне Коопмейнерс провел 38 матчей, забив 13 голов и отдав 4 результативные передачи.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Серия А

Статьи по теме

Почеттино: Челси в каждой игре не хватает 8-10 игроков Почеттино: Челси в каждой игре не хватает 8-10 игроков
Топ-клуб Серии А может получить владельцев из Саудовской Аравии Топ-клуб Серии А может получить владельцев из Саудовской Аравии
Почеттино: Проблема Челси в недостатке стабильности и зрелости, но у этой команды большой потенциал Почеттино: Проблема Челси в недостатке стабильности и зрелости, но у этой команды большой потенциал
Клуб Серии А посмеялся над прогнозом искусственного интеллекта на победителей ЛЧ в ближайшие 80 лет Клуб Серии А посмеялся над прогнозом искусственного интеллекта на победителей ЛЧ в ближайшие 80 лет
Помочь журналистам

Видео

Гол Довбика и дубль Гризмана: видео голов и обзор матча Атлетико - Жирона
Гол Довбика и дубль Гризмана: видео голов и обзор матча Атлетико - Жирона

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина опустилась, Завацкая солидно поднялась
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер преследует Джоковича, Сачко поднялся
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров

Последние новости

Европа19:05
Робертсон: У нас было достаточно моментов для двух или трех побед
Европа18:53
Игрок клуба Бундеслиги отказался ехать на матч, узнав что не сыграет в старте
Европа18:38
Экс-тренер Шахтера может возглавить Милан - журналист
Формула 118:30
Формула-1 изменила правила закрытого парка
Европа18:01
Ливерпуль сенсационно проиграл Кристал Пэлас
Европа17:59
Милан и Сассуоло не определили победителя в голевой феерии
Европа17:33
Челси намерен подписать лидера клуба Серии А
Украина17:25
Заря с минимальным преимуществом обыграла Черноморец
Европа17:04
Юный талант Манчестер Юнайтед пролайкал критические высказывания в адрес тен Хага
Европа17:03
Выездной матч Интер Майами стал одним из самых посещаемых в истории МЛС
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK