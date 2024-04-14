Челси намерен подписать лидера клуба Серии А
Лондонский Челси планирует усилить линию полузащиты.
Как сообщает издание Sportmediaset, "синие" активно интересуются лидером итальянской Аталанты Теном Коопмейнерсом, который уже объявил сменить клубную прописку по завершению этого сезона.
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Скауты столичной команды наблюдали за нидерландским хавбеком на матче "богини" против Ливерпуля, в котором команда Коопмайнерса победила со счетом 3:0.
Источник отмечает, что переход 26-летнего футболиста обойдется желающим в минимум 60 млн евро.
В текущем сезоне Коопмейнерс провел 38 матчей, забив 13 голов и отдав 4 результативные передачи.
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