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Челси предложил услуги одного из своих игроков саудовским клубам

Ромелу Лукаку может попробовать себя в новом чемпионате.
Сегодня, 22:33
Ромелу Лукаку / Getty Images
Ромелу Лукаку / Getty Images

Лондонский Челси ищет способы избавиться от Ромелу Лукаку.

Как сообщает бельгийский журналист Саша Тавольери, местного форварда предложили клубам Саудовской Аравии.

Столичному клубу важно максимизировать свои доходы от продажи игроков, и они ищут возможность сделать это, продав как можно большее количество игроков.

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"Синие" хотят получить большую компенсацию за Ромелу и избавиться от его большой зарплаты. При этом стоит отметить, что Челси уже немного убавил свои аппетиты, ведь сначала требовал за Лукаку 60 миллионов евро, а сейчас готов продать за 40 миллионов евро.

Текущий сезон Ромелу проводит в Роме на правах аренды.

В Серии А за Рому 30-летний футболист провел 27 поединков, забив 10 мячей и отдав 3 результативные передачи.

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