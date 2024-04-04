Челси определился с судьбой капитана клуба

Джеймс не покинет летом команду, а вот другие воспитанники - под вопросом.

Челси решил сохранить защитника Риса Джеймса в своем составе. Об этом сообщает издание ESPN.

Ранее возникали слухи о возможной продаже игрока, чтобы соответствовать финансовым правилам Премьер-лиги, однако клуб отказался от этой идеи.

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Ввиду того, что Джеймс остается неприкасаемым, лондонцы готовы расстаться с другими своими воспитанниками, чтобы солидно заработать в летнее трансферное окно.

Отметим, Реал и ПСЖ постараются подписать английского футболиста, несмотря на решение Челси.

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