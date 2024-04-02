iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Челси готов наградить своего самого результативного игрока этого сезона

Коул Палмер может рассчитывать на повышение.
Вчера, 21:10
Коул Палмер / Getty Images
Коул Палмер / Getty Images

Челси готов предложить новый контракт Коулу Палмеру, The Telegraph.

Напомним, хавбек присоединился к "синим" прошлым летом и в этом сезоне является единственным светлым пятном нынешнего Челси.

В текущем сезоне Палмер набрал уже 30 очков по системе гол+пас в 38 матчах, потому руководство решило простимулировать прогресс игрока.

Текущий контракт игрока действует еще семь лет, а также имеет опцию продления еще на сезон. При этом его зарплата составляет 75 тысяч евро.

Клуб понимает, что игрок заслуживает большего, и в ближайшее время предложит ему новый контракт с увеличенной зарплатой.

Ранее также сообщалось, что Брайтон отчитался о рекордном финансовом годе для клуба.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Коул Палмер

Статьи по теме

Палмер установил новый клубный рекорд Челси Палмер установил новый клубный рекорд Челси
Одноклубник Мудрика выбрал одно из его качеств при создании идеального игрока Челси Одноклубник Мудрика выбрал одно из его качеств при создании идеального игрока Челси
Звезду Челси заметили в ночном клубе после позора от Вулверхэмптона Звезду Челси заметили в ночном клубе после позора от Вулверхэмптона
Лидер Челси установил клубный рекорд Лидер Челси установил клубный рекорд
Помочь журналистам

Видео

Конец "голевой засухи" Довбика в обзоре победного матча Жироны с Бетисом
Конец "голевой засухи" Довбика в обзоре победного матча Жироны с Бетисом

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Саккари поднялась на две строчки, Свитолина остается в топ-20
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: товарищеские игры перед Евро-2024
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер обошел Алькараса, Сачко продолжает терять позиции
просмотров

Последние новости

Вчера, 23:59
Европа23:59
Ювентус уверенно разбил Лацио в первом полуфинале Кубка Италии
Другие страны23:54
Роналду дважды забил со штрафного - Ан-Наср уничтожил соперника
Теннис23:44
Ястремская проведет первый матч на турнире в Чарльтсоне
Европа23:42
Борнмут легко обыграл Кристал Пэлас в довольно незрелищном матче
Европа23:35
Криштиану Роналду: статистика-2023/2024
Европа23:28
Эвертон с Миколенко спасся от поражения в матче с Ньюкаслом
Европа23:15
Манчестер Юнайтед снова потерял защитников
Европа23:09
Довбик и легендарный Шевченко: Жирона опубликовала красочный постер с украинцами
Европа22:50
Фенербахче отложил решение о выходе из Суперлиги
Бокс22:30
CAS отклонил апелляцию пророссийской спортивной ассоциации
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK