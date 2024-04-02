Челси готов наградить своего самого результативного игрока этого сезона

Коул Палмер может рассчитывать на повышение.

Челси готов предложить новый контракт Коулу Палмеру, The Telegraph.

Напомним, хавбек присоединился к "синим" прошлым летом и в этом сезоне является единственным светлым пятном нынешнего Челси.

В текущем сезоне Палмер набрал уже 30 очков по системе гол+пас в 38 матчах, потому руководство решило простимулировать прогресс игрока.

Текущий контракт игрока действует еще семь лет, а также имеет опцию продления еще на сезон. При этом его зарплата составляет 75 тысяч евро.

Клуб понимает, что игрок заслуживает большего, и в ближайшее время предложит ему новый контракт с увеличенной зарплатой.

Ранее также сообщалось, что Брайтон отчитался о рекордном финансовом годе для клуба.

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