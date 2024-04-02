Брайтон отчитался о рекордном с финансовой точки зрения сезоне

И это даже без учета, например, трансфера Кайседо.

Брайтон отчитался о рекордной прибыли в 2022-23 финансовом году, пишет BBC.

"Чайки" сумели заработать почти 123 млн фунтов, что является клубным рекордом. Такие цифры стали возможными благодаря успешной игре клуба и трансферам.

В том сезоне Брайтон занял шестую строчку, а также дошел до полуфинала Кубка Англии, это позволило заработать больше, чем обычно, на призовых и телетрансляциях.

Также клуб получил немало денег от трансфером Марка Кукурелли, Ива Биссума, Леандро Троссарда, Алексиса Мак Аллистера и даже Грэма Поттера. Доходы за Мойзеса Кайседо и Роберта Санчеса ушли уже в следующий финансовый год, поэтому в отчете не учитывались.

Стоит отметить, что Брайтону удалось установить собственный рекорд в условиях, когда многие другие клубы едва балансируют на грани ФФП или и вовсе оштрафованы за его нарушение.

Ранее также сообщалось, что Де Дзерби открыт для смены клуба летом.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!