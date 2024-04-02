iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Брайтон отчитался о рекордном с финансовой точки зрения сезоне

И это даже без учета, например, трансфера Кайседо.
Вчера, 20:35
Брайтон / Getty Images
Брайтон / Getty Images

Брайтон отчитался о рекордной прибыли в 2022-23 финансовом году, пишет BBC.

"Чайки" сумели заработать почти 123 млн фунтов, что является клубным рекордом. Такие цифры стали возможными благодаря успешной игре клуба и трансферам.

В том сезоне Брайтон занял шестую строчку, а также дошел до полуфинала Кубка Англии, это позволило заработать больше, чем обычно, на призовых и телетрансляциях.

Также клуб получил немало денег от трансфером Марка Кукурелли, Ива Биссума, Леандро Троссарда, Алексиса Мак Аллистера и даже Грэма Поттера. Доходы за Мойзеса Кайседо и Роберта Санчеса ушли уже в следующий финансовый год, поэтому в отчете не учитывались.

Стоит отметить, что Брайтону удалось установить собственный рекорд в условиях, когда многие другие клубы едва балансируют на грани ФФП или и вовсе оштрафованы за его нарушение.

Ранее также сообщалось, что Де Дзерби открыт для смены клуба летом. 

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Брайтон

Статьи по теме

Де Дзерби готов покинуть летом Брайтон Де Дзерби готов покинуть летом Брайтон
Ливерпуль добыл волевую победу над Брайтоном Ливерпуль добыл волевую победу над Брайтоном
Де Дзерби выступил с заявлением касаемо своего будущего в Брайтоне Де Дзерби выступил с заявлением касаемо своего будущего в Брайтоне
Задели за живое: Фанаты Брайтона дали мощный ответ римским ультрас на оскорбления Королевы Задели за живое: Фанаты Брайтона дали мощный ответ римским ультрас на оскорбления Королевы
Помочь журналистам

Видео

Конец "голевой засухи" Довбика в обзоре победного матча Жироны с Бетисом
Конец "голевой засухи" Довбика в обзоре победного матча Жироны с Бетисом

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Саккари поднялась на две строчки, Свитолина остается в топ-20
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: товарищеские игры перед Евро-2024
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер обошел Алькараса, Сачко продолжает терять позиции
просмотров

Последние новости

Вчера, 23:59
Европа23:59
Ювентус уверенно разбил Лацио в первом полуфинале Кубка Италии
Другие страны23:54
Роналду дважды забил со штрафного - Ан-Наср уничтожил соперника
Теннис23:44
Ястремская проведет первый матч на турнире в Чарльтсоне
Европа23:42
Борнмут легко обыграл Кристал Пэлас в довольно незрелищном матче
Европа23:35
Криштиану Роналду: статистика-2023/2024
Европа23:28
Эвертон с Миколенко спасся от поражения в матче с Ньюкаслом
Европа23:15
Манчестер Юнайтед снова потерял защитников
Европа23:09
Довбик и легендарный Шевченко: Жирона опубликовала красочный постер с украинцами
Европа22:50
Фенербахче отложил решение о выходе из Суперлиги
Бокс22:30
CAS отклонил апелляцию пророссийской спортивной ассоциации
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK