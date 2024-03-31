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Де Дзерби готов покинуть летом Брайтон

Итальянский специалист не против сменить команду.
31 марта, 22:49
Роберто Де Дзерби / Getty Images
Роберто Де Дзерби / Getty Images

Главный тренер Брайтона Роберто Де Дзерби высказался о своем будущем в клубе.

"Я живу 24 часа в сутки ради футбола. Я хочу понять план Брайтона, потому что если я не буду чувствовать себя комфортно, я не смогу больше оставаться", – сказал итальянец в интервью журналисту Фабрицио Романо.

Напомним, действующий контракт Де Дзерби с Брайтоном рассчитан до лета 2026 года.

После 29 туров АПЛ "чайки" занимают девятое место в турнирной таблице, набрав 42 очка.

Ранее сообщалось, что Брайтон готов отпустить Де Дзерби, но при одном условии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Брайтон Роберто де Дзерби

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