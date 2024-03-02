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Брайтон готов отпустить Де Дзерби, но при одном условии

"Чайки" попробуют выжать максимум из ситуации.
Сегодня, 15:15
Роберто Де Дзерби / Getty Images
Роберто Де Дзерби / Getty Images

Брайтон готов отпустить Роберто Де Дзерби при выплате полной компенсации, пишет Sport.es.

Напомним, что экс-наставник Шахтера входит в шорт-листы Баварии, Барселоны, Ливерпуля и Манчестер Юнайтед.

Все эти клубы, кроме последнего, попробуют убедить испанца возглавить их уже летом. Брайтону, очевидно, нечего противопоставить такой конкуренции.

Однако "чайки" не намерены просто терять главного тренера, они не будут мешать его переходу, если получат полную компенсацию. Примерно 15 млн евро.

Отметим, что такая сумма неподъемна для Барселоны, однако на это условие легко согласятся остальные клубы.

Ранее также сообщалось, что Гвардиола посоветовал Барселоне заполучить Де Дзерби.

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