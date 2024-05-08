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Манчестер Юнайтед и Челси могут свободным агентом подписать воспитанника Сити

Тосин Адарабийо может вернуться на высший уровень.
Вчера, 23:29
Тосин Адарабийо / Getty Images
Тосин Адарабийо / Getty Images

Сразу несколько клубов следят за защитником Фулхэма Тосином Адарабийо, пишет ESPN.

Воспитанник Ман Сити перешел к "дачникам" еще в 2020 году, а этим летом у него уже истекает контракт.

За игроком следят Челси, Ньюкасл и Манчестер Юнайтед, все три клуба заинтересованы в Адарабийо свободным агентом.

Отметим, что в текущем сезоне 26-летний англичанин провел 25 матчей, в которых забил два гола. В пользу МЮ говорит то, что Джейсон Уилкокс хорошо знает Тосина еще по работе в Сити.

Ранее также сообщалось, что Вест Хэм постарается найти деньги для Лопетеги.

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Манчестер Юнайтед и Челси могут свободным агентом подписать воспитанника Сити
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