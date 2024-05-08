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Вест Хэм готов расстаться со своими лидерами ради нового тренера

Клуб готовит бюджет для Хулена Лопетеги.
Сегодня, 22:11
Мохамед Кудус / Getty Images
Мохамед Кудус / Getty Images

Вест Хэм готов продать ряд ключевых игроков, чтобы наполнить трансферный бюджет, пишет teamtalk.

Напомним, клуб вскоре покинет Дэвид Мойес, а его место должен занять Хулен Лопетеги. Руководство "молотобойцев" пообещало испанцу карт-бланш, на который нужны серьезные средства.

Потому клуб готов выставить на трансфер Мохамеда Кудуса и Лукаса Пакета. Первый интересен Ливерпулю - второй Манчестер Сити.

Суммарно продажа этих дових игроков должна принести Вест Хэму не менее 100-120 млн евро, которые станут фундаментом для новой команды Лопетеги.

При этом сам специалист хотел бы поработать с Кудусом и Пакета, но понимает, что ему нужны будут деньги для покупки необходимых игроков.

Ранее также сообщалось, что испанская звезда более не является целью английских клубов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Вест Хэм

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