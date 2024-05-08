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Английские клубы отказались от подписания звезды Атлетика

Аппетиты Нико Уильямса никто не захотел удовлетворять.
Сегодня, 20:40
Нико Уильямс / Getty Images
Нико Уильямс / Getty Images

Астон Вилла и Челси более не рассматривают подпсание Нико Уильямса, пишет 90Min.

Напомним, что испанец давно был интересен английским клубам, Вилла даже пыталась подписать его прошлым летом, но не сумев договориться, купила Мусу Диаби.

В этом сезоне Уильямс подписал новый с Атлетиком с суммой отступных в 50 млн евро, что является приемлемой ценой для многих клубов. Однако проблемой стали требования самого Нико.

Сейчас вингер получает в Атлетике 200 тысяч евро в неделю и, очевидно, хочет получать еще больше в своем новом клубе. Однако ни Челси, ни Астон Вилла не хотят выдавать игроку такую зарплату, потому все переговоры по Уильямсу были остановлены.

Ранее также сообщалось, что Наполи готов обменяться с Челси форвардами.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Нико Уильямс

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