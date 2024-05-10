Тен Хаг высказался о своем возможном уходе из МЮ после завершения этого сезона

Эрик уверен, что он останется в клубе.

Рулевой Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг поделился мыслями о слухах о его увольнении.

По словам нидерландского специалиста, он не волнуется по этому поводу.

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"Нет, я не переживаю об увольнении. Владельцы клуба имеют здравый смысл. Когда вам приходится выставлять 32 варианта линии обороны, 13 различных пар в центре защиты и обходиться без левого защитника - это непременно скажется на результатах. Наши проблемы связаны с травмами ключевых игроков.

Почему руководство не выступает и не разъясняет ситуацию вокруг моего будущего в клубе? Этот вопрос лучше задать владельцам клуба, а не мне. Это вы сказали, что мне нужна публичная демонстрация поддержки, а не я. Это только ваше мнение", - сказал Тен Гаг.

Отметим, что в воскресенье, 12 мая, Манчестер Юнайтед сыграет с Арсеналом.

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