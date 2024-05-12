Тен Хаг: Те, кто критикует меня, ничего не понимают в футболе

В рамках 37-го тура АПЛ Манчестер Юнайтед встретится с Арсеналом.

Наставник манкунианцев Эрик тен Гаг, команда которого в понедельник, 6 мая, разгромно проиграла Кристал Пэлас, смело высказался о критике в свой адрес. Голландец заявил, что такие люди ничего не смыслят в футболе.

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"Думаю, у болельщиков есть терпение - вы видели это в понедельник. Но в некоторых комментариях оно отсутствует. Или эти люди ничего не понимают в футболе, или у них нет никаких знаний об управлении футбольной командой. Такое возможно, или же они просто настроены на критику. Но думаю, есть много людей, которые видят имеющиеся проблемы и проявляют терпение.

Я смотрю на проблемы, с которыми мы столкнулись в этом сезоне, на все травмы, которые у нас были. Однако игроки боролись почти в каждом матче и проявили отличный командный дух. Это не касается понедельника, поэтому я был так разочарован. В понедельник я был очень разочарован, и игроки были разочарованы самими собой. Это был коллективный провал.

Но во всех остальных играх мы вместе боролись, показали сильный командный дух, так что у меня нет никаких сомнений по этому поводу", - заявил Тен Гаг.

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