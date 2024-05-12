iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Тен Хаг: Те, кто критикует меня, ничего не понимают в футболе

Смелое заявление на фоне разгромного поражения от одного из аутсайдеров.
Сегодня, 15:04
Эрик тен Хаг / Getty Images
Эрик тен Хаг / Getty Images

В рамках 37-го тура АПЛ Манчестер Юнайтед встретится с Арсеналом.

Наставник манкунианцев Эрик тен Гаг, команда которого в понедельник, 6 мая, разгромно проиграла Кристал Пэлас, смело высказался о критике в свой адрес. Голландец заявил, что такие люди ничего не смыслят в футболе.

Читай также: Тен Хаг высказался о своем возможном уходе из МЮ после завершения этого сезона

"Думаю, у болельщиков есть терпение - вы видели это в понедельник. Но в некоторых комментариях оно отсутствует. Или эти люди ничего не понимают в футболе, или у них нет никаких знаний об управлении футбольной командой. Такое возможно, или же они просто настроены на критику. Но думаю, есть много людей, которые видят имеющиеся проблемы и проявляют терпение.

Я смотрю на проблемы, с которыми мы столкнулись в этом сезоне, на все травмы, которые у нас были. Однако игроки боролись почти в каждом матче и проявили отличный командный дух. Это не касается понедельника, поэтому я был так разочарован. В понедельник я был очень разочарован, и игроки были разочарованы самими собой. Это был коллективный провал.

Но во всех остальных играх мы вместе боролись, показали сильный командный дух, так что у меня нет никаких сомнений по этому поводу", - заявил Тен Гаг.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

"Я никогда не убегал": Ломаченко ответил, готов ли подраться с Дэвисом "Я никогда не убегал": Ломаченко ответил, готов ли подраться с Дэвисом
Ястремская уступила "нейтралке" в третьем круге турнира в Риме Ястремская уступила "нейтралке" в третьем круге турнира в Риме
Калинина проиграла восьмой ракетке мира на турнире в Риме Калинина проиграла восьмой ракетке мира на турнире в Риме
Чемпионские бои украинцев: расписание и результаты Чемпионские бои украинцев: расписание и результаты
Помочь журналистам

Видео

Ломаченко уничтожил Камбососа, остановив в 11-м раунде: видео лучших моментов боя
Ломаченко уничтожил Камбососа, остановив в 11-м раунде: видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина потеряла одну позицию, Костюк ворвалась в ТОП-20
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: товарищеские игры перед Евро-2024
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко поднялся, Джокович первая ракетка мира
просмотров

Последние новости

Бокс16:43
"Я никогда не убегал": Ломаченко ответил, готов ли подраться с Дэвисом
Теннис16:22
Ястремская уступила "нейтралке" в третьем круге турнира в Риме
Теннис16:15
Калинина проиграла восьмой ракетке мира на турнире в Риме
Бокс15:55
Чемпионские бои украинцев: расписание и результаты
Европа и мир15:48
Чемпионат мира по хоккею-2024: Словакия обыграла Казахстан, Финляндия разбила Великобританию, Дания встретится с Канадой
Украина15:32
УПЛ: победа Александрии над Днепром-1, Черноморец сыграет с Металлистом 1925, а Кривбасс - с Полесьем
Украина15:10
Александрия нанесла минимальное поражение Днепру-1
Европа15:04
Тен Хаг: Те, кто критикует меня, ничего не понимают в футболе
Бокс14:56
Камбосос рассказал о своем состоянии после поражения от Ломаченко
Европа14:36
Голкипер Шахтера сравнил команду с топовым автомобилем
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK