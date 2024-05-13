Постекоглу: В соцсетях 99% фанов Тоттенхэма хотят, чтобы мы проиграли Ман Сити

Наставник "шпор" считает, что это не нормально.

Главный тренер Тоттенхэма Анже Постекоглу высказался об игре с Манчестер Сити, которая почти точно решит судьбу чемпионства в АПЛ.

По словам австралийского специалиста, если ориентироваться на соцсети, то 99% фанатов желают проигрыша своим любимцам, чтобы Арсенал не смог завоевать трофей и он считает, что это не нормально.

"Если вы читаете социальные сети, 99% из них хотят, чтобы Тоттенхэм проиграл Ман Сити... Но, пожалуйста, не говорите мне, что это ваш мир.

Если это так, то вам нужна консультация психолога.

Я понимаю соперничество, но я никогда не пойму кого-то, кто хочет, чтобы его собственная команда проиграла", - заявил Постекоглу.

Матч Тоттенхэм - Ман Сити состоится завтра, 14 мая.

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