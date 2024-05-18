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Ювентус и Наполи посоревнуются за скандального вингера Манчестер Юнайтед

Мейсон Гринвуд может перейти в один из итальянских топ-клубов.
Сегодня, 00:25
Мейсон Гринвуд / Getty Images
Мейсон Гринвуд / Getty Images

На футболиста Хетафе Мейсона Гринвуда, который принадлежит МЮ, появился новый претендент.

Как сообщает Соггіеге Dello Sport, если Ювентус хочет приобрести игрока, то им придется столкнуться с конкуренцией Наполи.

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Сделка может обойтись желающим в 40 млн евро. По финансовым запросам самого игрока пока информации нет, как и о сроке его возможной личной сделки.

Также сохранить у себя игрока желает Хетафе, но они не могут позволить себе полноценный трансфер, поэтому, попытаются договориться с Манчестер Юнайтед о продлении арендного соглашения.

В текущем сезоне Мейсон провел 34 матча, забив 10 голов и отдав 6 ассистов.

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