Ювентус и Наполи посоревнуются за скандального вингера Манчестер Юнайтед
На футболиста Хетафе Мейсона Гринвуда, который принадлежит МЮ, появился новый претендент.
Как сообщает Соггіеге Dello Sport, если Ювентус хочет приобрести игрока, то им придется столкнуться с конкуренцией Наполи.
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Сделка может обойтись желающим в 40 млн евро. По финансовым запросам самого игрока пока информации нет, как и о сроке его возможной личной сделки.
Также сохранить у себя игрока желает Хетафе, но они не могут позволить себе полноценный трансфер, поэтому, попытаются договориться с Манчестер Юнайтед о продлении арендного соглашения.
В текущем сезоне Мейсон провел 34 матча, забив 10 голов и отдав 6 ассистов.
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