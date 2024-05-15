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"Невероятное сражение": легенда Манчестер Юнайтед признался, кого будет поддерживать в бою Усик - Фьюри

Рио Фердинанд оценил поединок, в котором определится абсолютный чемпион мира.
Сегодня, 20:00
Тайсон Фьюри и Александр Усик / dazn.com
Тайсон Фьюри и Александр Усик / dazn.com

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО) проведет поединок против обладателя титула WBC Тайсона Фьюри (34- 1, 24 КО).

Бывший футболист сборной Англии и Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд рассказал, что будет поддерживать украинца.

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"Усик, чувак. Это невероятное сражение. Все хотят увидеть это. Долгое время в боксе мы не видели, чтобы лучшие бойцы сражались с лучшими".

Поединок Усика против Фьюри состоится 18 мая в Саудовской Аравии. На кону звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Напомним, что первая встреча боксеров завершилась тем, что у отца "Цыганского короля" пошла кровь.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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