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Отец Фьюри в крови: как прошла первая встреча с командой Усика

ISPORT рассказывает про очную встречу команд чемпионов.
Сегодня, 20:00
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Чемпион мира WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 KO) проведет поединок против обладателя поясов WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (21-0, 14 КО).

Боксеры вместе со своими командами уже прибыли в Саудовскую Аравию, где принимают участие в официальных мероприятиях. В один из первых дней случился резонансный эпизод.

Украинский чемпион давал интервью для Sky Sports, а в это время команда "Цыганского короля" (без Тайсона) пыталась сорвать эфир Александра - успешно удалось.

Словесная перепалка между командами завершилась тем, что отец Фьюри Джон ударил головой представителя Усика Станислава Степчука. У самого Джона полилась кровь со лба, а у Станислава образовалось рассечение.

Джон извинился, но выдвинул свою версию событий.

Я просто занимался своими делами, и тут слышу: "Усик! Усик! Усик!". Я вступился за сына, ведь он лучший в мире, и я хочу, чтобы люди уважали его и отдавали ему должное как чемпиону. Если бы я не вмешался, все могло быть плохо. Какой-то маленький идиот полез в мое пространство и получил то, что получил, на этом все закончилось.

Степчук, который получил удар, заявил, что у Джона сдали нервы.

Я просто хотел поддержать команду. Он просто не выдержал. Если с ними такое происходит просто от имени Усика, что будет на ринге? Я был немножко удивлен тем, что он ударил меня. Хотел его ударить в ответ, но из-за его возраста было немного так, знаешь… Неудобно. Старый, но большой? Большой шкаф громко падает.

Реакция Тайсона, который увидел в крови своего отца, вышла довольно красноречива.

"Это не был удар головой, это толчок", - позже прокомментировал "Цыганский король".

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Усик, который был свидетелем скандала, потребовал от команды Фьюри отойти немедленно.

В социальных сетях фанаты бокса моментально создали мемы, чтобы потроллить Джона Фьюри и его команду.

Поединок Усика против Фьюри состоится 18 мая в Саудовской Аравии. На кону звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Напомним, на ISPORT доступен прогноз на бой века.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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