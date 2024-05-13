"Искренне извиняюсь перед всеми причастными": отец Фьюри о драке с командой Усика

Джон Фьюри, отец обладателя титула WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО) извинился за конфликт с командой чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (21-0, 14 КО).

Фьюри-старший ударил головой представителя команды украинца, но уже через считанные минуты попросил прощение за свое поведение.

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"Искренне извиняюсь перед всеми причастными. Мы такие, какие мы есть. Эмоции и напряжение зашкаливают.

Он был очень неуважительным парнем. Если ты приблизишься в пространство к бьющемуся человеку, ты что-то получишь. Для меня важно уважение к моему сыну, а он его не проявлял.

Он вспомнил моего сына, значит, он должен был это получить. Кровотечение? Меня это не беспокоит, это то, ради чего мы живем, мы сражаемся с людьми. Для меня это обычное дело", - сказал Джон в интервью Seconds Out.

Поединок Усика против Фьюри состоится 18 мая в Саудовской Аравии.

Ранее Тайсон эмоционально отреагировал на конфликт отца с командой Усика.

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