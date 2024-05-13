Мама Усика пригрозила Фьюри смертью

За украинского боксера заступился один из самых близких людей.

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе украинец Александр Усик заявил, что его мама готова защитить его перед обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

По словам украинского боксера, его мама недовольным образом восприняла дерзкое поведение "Цыганского короля", когда тот толкнул ее сына.

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"Моя мама злилась: "Почему этот человек тебя толкнул?".

Я сказал: "Мама, это просто шоу, пожалуйста, расслабься". На что она ответила: "Послушай, скажи ему, если он толкнет тебя еще раз, я убью его", - рассказал Усик в интервью BoxinKing Media.

Поединок Усика против Фьюри состоится 18 мая в Саудовской Аравии.

Ранее Тайсон похвастался формой за неделю до боя с Усиком.

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