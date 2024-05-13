"Здорово для Украины": Усик оценил победу Ломаченко над Камбососом

Объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик прокомментировал победу Василия Ломаченко в бою против Джорджа Камбососа.

По словам именитого боксера, он рад, что его соотечественник принес пользу Украине.

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"Я рад, потому что мой друг победил. Это здорово для Украины. Я люблю тебя, мой друг", - сказал Усик в интервью YouTube-каналу Boxing King Media.

Напомним, Ломаченко победил Камбососа техническим нокаутом в 11-м раунде и завоевал вакантный титул IBF в легком весе.

Ранее промоутер Ломаченко назвал потенциальных соперников после победы над Камбососом.

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