"Я никогда не убегал": Ломаченко ответил, готов ли подраться с Дэвисом
Обладатель титула IBF отреагировал на вызов другого чемпиона легкого дивизиона.
Чемпион по версии IBF в легком весе Василий Ломаченко прокомментировал вызов на бой от обладателя титула WBA Джервонты Дэвиса.
По его словам, он никогда не избегал поединков, но сначала хочет отдохнуть после победного боя с Джорджем Камбососом.
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"Знаете, за свою боксерскую карьеру я никогда не убегал и всегда участвовал в боях. После того как я немного отдохну, мы сможем поговорить о будущем", - приводит слова Ломаченко журналист Майкл Бенсон.
Ранее промоутер Ломаченко назвал потенциальных соперников после победы над Камбососом.
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