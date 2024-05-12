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"Я никогда не убегал": Ломаченко ответил, готов ли подраться с Дэвисом

Обладатель титула IBF отреагировал на вызов другого чемпиона легкого дивизиона.
Сегодня, 16:43
Василий Ломаченко / Getty Images
Василий Ломаченко / Getty Images

Чемпион по версии IBF в легком весе Василий Ломаченко прокомментировал вызов на бой от обладателя титула WBA Джервонты Дэвиса.

По его словам, он никогда не избегал поединков, но сначала хочет отдохнуть после победного боя с Джорджем Камбососом.

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"Знаете, за свою боксерскую карьеру я никогда не убегал и всегда участвовал в боях. После того как я немного отдохну, мы сможем поговорить о будущем", - приводит слова Ломаченко журналист Майкл Бенсон.

Ранее промоутер Ломаченко назвал потенциальных соперников после победы над Камбососом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Василий Ломаченко Джервонта Дэвис

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