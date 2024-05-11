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"Я готов": Фьюри похвастался формой за неделю до боя с Усиком

Британский боксер показал, какие кондиции набрал к будущему поединку.
Вчера, 23:18
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри уже вскоре встретится в ринге с обладателем титулов WBA, WBO и IBF Александром Усиком.

Бой за звание абсолютного чемпиона дивизиона состоится 18 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

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За неделю до долгожданного поединка британский боксер решил похвастаться своей формой, которую он набрал к противостоянию, опубликовав фото у себя в Instagram.

"Я готов. Давай зажжем", - написал Фьюри.

Ранее сообщалось, что IBF лишит своего титула победителя боя Усик - Фьюри.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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