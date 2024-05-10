Усик с командой приехал в Саудовскую Аравию на бой с Фьюри
Поединок состоится уже через 8 дней.
Уже вскоре в столице Саудовской Аравии, Эр-Рияде, состоится бой за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.
Украинский боксер прибыл в страну, где состоится поединок вечером сегодня, 10 мая. Соответствующие кадры Усик опубликовал в своем Instagram.
"Команда Усика приехала в Эр-Рияд на бой за звание абсолютного чемпиона", - написал Александр, показав видео приезда.
Бой между Усиком и Фьюри состоится в ночь с 17 на 18 мая.
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