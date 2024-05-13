"Что за х**ня?": Фьюри эмоционально отреагировал на конфликт отца с командой Усика
Отец "Цыганского короля" до крови разбил себе лоб.
Чемпион мира WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 KO) проведет поединок против обладателя поясов WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (21-0, 14 КО).
Перед боем отец британца ударил головой представителя команды украинца.
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Тайсон нецензурно отреагировал на потасовку.
"Что за х**ня? Что случилось с твоей головой, глупая пи**а?", – сказал Фьюри.
Поединок Усика против Фьюри состоится 18 мая в Саудовской Аравии.
Ранее сообщалось, что мама украинца пригрозила Фьюри смертью.
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