Кровь по всему лицу: отец Фьюри ударил представителя команды Усика
Представители боксеров устроили потасовку.
Чемпион мира WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 KO) проведет поединок против обладателя поясов WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (21-0, 14 КО).
Незадолго до поединка команды боксеров устроили стычку.
Читай также: Александр Усик - Тайсон Фьюри: прогноз на титульный бой
Джон Фьюри, отец британца, головой ударил представителя команды украинца. В итоге у Фьюри-старшего пошла кровь по лицу.
Причины конфликта пока неизвестны.
Поединок Усика против Фьюри состоится 18 мая в Саудовской Аравии.
Ранее сообщалось, что мама украинца пригрозила Фьюри смертью.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!