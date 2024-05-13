Кровь по всему лицу: отец Фьюри ударил представителя команды Усика

Чемпион мира WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 KO) проведет поединок против обладателя поясов WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (21-0, 14 КО).

Незадолго до поединка команды боксеров устроили стычку.

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Джон Фьюри, отец британца, головой ударил представителя команды украинца. В итоге у Фьюри-старшего пошла кровь по лицу.

Причины конфликта пока неизвестны.

Поединок Усика против Фьюри состоится 18 мая в Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что мама украинца пригрозила Фьюри смертью.

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