В команде Усика сделали первое заявление после потасовки с отцом Фьюри

Директор команды чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (21-0, 14 КО) Сергей Лапин отреагировал на конфликт с представителями обладателя титула WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО).

Специалист опубликовал пост в Instagram, в котором осудил действия команды Фьюри.

"Это так показательно, что имя Усика высвобождает внутренних демонов команды Фьюри. И то, как агрессор в конце концов наносит вред самому себе. Яркое свидетельство их подлинного эмоционального состояния.

Команда Усика против команды Фьюри – 1:0".

Напомним, отец Фьюри ударил головой представителя команды Усика.

Поединок Усика против Фьюри состоится 18 мая в Саудовской Аравии.

Ранее Тайсон эмоционально отреагировал на конфликт отца с командой Усика.

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