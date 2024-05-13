В команде Усика сделали первое заявление после потасовки с отцом Фьюри
Директор команды чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (21-0, 14 КО) Сергей Лапин отреагировал на конфликт с представителями обладателя титула WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО).
Специалист опубликовал пост в Instagram, в котором осудил действия команды Фьюри.
"Это так показательно, что имя Усика высвобождает внутренних демонов команды Фьюри. И то, как агрессор в конце концов наносит вред самому себе. Яркое свидетельство их подлинного эмоционального состояния.
Команда Усика против команды Фьюри – 1:0".
Напомним, отец Фьюри ударил головой представителя команды Усика.
Поединок Усика против Фьюри состоится 18 мая в Саудовской Аравии.
Ранее Тайсон эмоционально отреагировал на конфликт отца с командой Усика.
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