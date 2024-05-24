Итальянская Серия А раздала индивидуальные награды

В пятницу, 24 мая, итальянская Серия А назвала лучших игроков сезона-2023/24.

Лучшим молодым игроком был выбран нападающий Болоньи Джошуа Зиркзе. У молодого бельгийца 11+5 в 34-х матчах этого сезона.

Лучшим голкипером сезона неожиданно был выбран вратарь Монцы Микеле Ди Грегорио. 26-летний итальянец сумел сохранить ворота в 14-ти матчах из 33-х, пропустив при этом 35 голов.

Награду лучшему защитнику сезона забрал игрок Интера Алесаандро Бастони.

Лучшим полузащитником сезона стал также игрок Интера Хакан Чалханоглу.

А вот титул лучшего бомбардира уехал из Милана в Турин, лучшим форвардом признали Душана Влаховича. У серба 16 голов в текущем сезоне, и он занял вторую строчку в списке бомбардиров.

Лучшим же игроком сезона признан капитан Интера и по совместительству лучший бомбардир чемпионата Лаутаро Мартинес. У аргентинца 24 гола в 33-х матчах сезона.

Ранее также Симоне Индзаги получил награду лучшему тренеру сезона.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!