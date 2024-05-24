Индзаги признали лучшим тренером сезона в Серии А
48-летний специалист наконец получил признание.
Наставник Интера Симоне Индзаги стал лучшим тренером Серии А в сезоне-2023/24.
Напомним, что под управлением итальянца Интер досрочно стал чемпионом еще в конце апреля. Для клуба это 20-е скудетто в истории.
Для самого же 48-летнего Индзаги это первая индивидуальная награда. Ее вручат тренеру в воскресенье, в рамках матча с Вероной.
Приз серии А присуждается специальным жюри, состоящим из директоров спортивных газет, которые оценивают тренеров на основе спортивных критериев и качества игры их команды, а также поведения и соблюдения правил честной игры во время матчей.
Ранее также в Роме определились с судьбой Де Росси.
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