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Футбол

Финалист Лиги чемпионов согласился возглавить Аль-Хиляль

Аравийский гранд нашел звездного тренера.
Сегодня, 18:25       Автор: Антон Федорцив
Симоне Индзаги / Getty Images
Симоне Индзаги / Getty Images

Наставник миланского Интера Симоне Индзаги принял предложение Аль-Хиляля. Итальянский специалист возглавит вице-чемпиона Саудовской Аравии на этой неделе, утверждает инсайдер Фабрицио Романо в X.

Индзаги решил покинуть "нерадзурри" после сезона 2024/25. Алленаторе подпишет с Аль-Хилялем контракт на 3 года. Он вступит в должность ставшую вакантной после отставки Жорже Жезуша.

У руля Интера Индзаги оказался летом 2021 года. С тех пор "нерадзурри" завоевали Скудетто, два Кубка и три Суперкубка Италии, а также дважды уступили в финалах Лиги чемпионов. Кандидатами на замену стали Сеск Фабрегас и Кристиан Киву.

Напомним, накануне Маурицио Сарри вернулся на мостик римского Лацио.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Интер Милан Симоне Индзаги Аль-Хиляль

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