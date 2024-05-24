iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

В Роме определились с судьбой Де Росси

Римляне решили продлить контракт с тренером.
Сегодня, 16:16
Даниэле Де Росси / Getty Images
Даниэле Де Росси / Getty Images

Главный тренер Ромы Даниэле Де Росси продолжит работать в клубе. Об этом сообщает журналист Relevo Маттео Моретто.

Итальянский специалист подпишет трехлетний контракт с нынешним клубом. В ближайшие дни римляне официально объявят детали соглашения, рассчитанного до 2027 года.

Читай также: Рома может выкупить форварда Байера

Напомним, Де Росси возглавил Рому в январе после увольнения Жозе Моуринью из-за неудовлетворительных результатов команды.

После 37 туров Серии А римский клуб занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 63 очка.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома Даниэле Де Росси

Статьи по теме

Рома в меньшинстве обыграла Дженоа Малиновского Рома в меньшинстве обыграла Дженоа Малиновского
Байер вновь спасся от поражения и прошел в финал Лиги Европы Байер вновь спасся от поражения и прошел в финал Лиги Европы
Челси готов продать Лукаку в 2,5 раза дешевле, чем покупал Челси готов продать Лукаку в 2,5 раза дешевле, чем покупал
Рома и Ювентус не смогли определить победителя в главном матче тура Рома и Ювентус не смогли определить победителя в главном матче тура
Помочь журналистам

Видео

Аталанта - Байер 3:0 видео голов и видеобзор финала Лиги Европы
Аталанта - Байер 3:0 видео голов и видеобзор финала Лиги Европы

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Украина17:52
УПЛ: ЛНЗ победой над Ворсклой открыл заключительный тур чемпионата
Украина17:48
ЛНЗ минимально обыграл Ворсклу в матче "ни за что"
Европа17:36
Финал Кубка Англии не повлияет на судьбу тен Хага - The Guardian
НБА17:30
НБА закрыла расследование в отношении игрока Оклахомы за интимную связь с несовершеннолетней
Европа17:14
Индзаги признали лучшим тренером сезона в Серии А
Украина17:11
Ингулец обыграл Карпаты в матче за чемпионство Первой лиги
Европа16:48
Тренер Севильи - об увольнении Хави: Как же плохо Барселона относится к своим легендам
Формула 116:34
Марио Андретти: Гендиректор Liberty Media сказал мне, что ни за что не пустит нас в Формулу-1
Европа16:16
В Роме определились с судьбой Де Росси
Формула 115:58
Гран-при Монако: два Мерседеса и МакЛарен возглавили первую практику
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK