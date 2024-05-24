В Роме определились с судьбой Де Росси

Главный тренер Ромы Даниэле Де Росси продолжит работать в клубе. Об этом сообщает журналист Relevo Маттео Моретто.

Итальянский специалист подпишет трехлетний контракт с нынешним клубом. В ближайшие дни римляне официально объявят детали соглашения, рассчитанного до 2027 года.

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Напомним, Де Росси возглавил Рому в январе после увольнения Жозе Моуринью из-за неудовлетворительных результатов команды.

После 37 туров Серии А римский клуб занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 63 очка.

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