В Роме определились с судьбой Де Росси
Римляне решили продлить контракт с тренером.
Главный тренер Ромы Даниэле Де Росси продолжит работать в клубе. Об этом сообщает журналист Relevo Маттео Моретто.
Итальянский специалист подпишет трехлетний контракт с нынешним клубом. В ближайшие дни римляне официально объявят детали соглашения, рассчитанного до 2027 года.
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Напомним, Де Росси возглавил Рому в январе после увольнения Жозе Моуринью из-за неудовлетворительных результатов команды.
После 37 туров Серии А римский клуб занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 63 очка.
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