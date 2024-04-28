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Рома может выкупить форварда Байера

Судьба Азмуна решится в ближайшее время.
Сегодня, 12:19
Сердар Азмун / Getty Images
Сердар Азмун / Getty Images

Нападающий Сердар Азмун может остаться в Роме после завершения текущего сезона. Об этом сообщает издание La Gazzetta dello Sport.

Иранский игрок выступает за римский клуб на правах аренды из Байера. У римлян есть возможность выкупить игрока за 12,5 миллиона евро.

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Решение об активации этой опции будет зависеть от успехов клуба в турнирах. Для того чтобы Рома смогла выйти в Лигу чемпионов, ей необходимо занять место в первой пятерке Серии А или выиграть Лигу Европы.

В нынешнем сезоне чемпионата Итали Азмун провел 19 матчей, в которых забил 3 гола.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома байер Сердар Азмун

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