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Лукаку попытается убедить Рому выкупить его контракт

Вероятней всего, форвард отправится в Саудовскую Аравию.
Сегодня, 17:45
Ромелу Лукаку / Getty Images
Ромелу Лукаку / Getty Images

Форвард Ромы Ромелу Лукаку намерен попробовать клуб убедить выкупить его, пишет 90Min.

Напомним, бельгиец принадлежит Челси, который хочет продать его за 40 млн евро, однако Рома не планирует выделять такие деньги на 30-летнего нападающего.

При этом Лукаку все еще не теряет надежды и намерен в последних турах Серии А переубедить руководство клуба. Однако как он планирует это сделать, неизвестно.

Вероятней всего, Ромелу вернется летом в Челси, а оттуда отправится доигрывать в Саудовскую Аравию. Там есть к форварду конкретный интерес, и Челси точно не станет удерживать бельгийца.

Ранее также сообщалось, что нового форварда планирует приобрести Ювентус.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ромелу Лукаку

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