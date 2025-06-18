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Футбол

Индзаги рассказал, почему покинул Интер

Итальянец хотел сменить обстановку.
Сегодня, 14:38       Автор: Василий Медвидь
Симоне Индзааги / Getty Images
Симоне Индзааги / Getty Images

Руководитель Аль-Хиляля Симоне Индзаги рассказал о своем решении сменить место работы.

По словам итальянца, ему хотелось перемен и выхода из зоны комфорта.

"Я принял вызов, чтобы выйти из своей зоны комфорта после нескольких лет работы в Интере.

Я хочу изменить свой образ мышления, стиль игры и попробовать что-то новое. Не было другой команды, которую я хотел бы тренировать, поэтому я выбрал Аль-Хиляль".

Напомним, что Интер, который ранее возглавлял Индзаги, стартовал с ничьей на Клубном чемпионате мира.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Симоне Индзаги

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