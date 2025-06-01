Президент Интера сделал заявление о будущем Индзаги после поражения в финале Лиги чемпионов

Президент Интера Джузеппе Маротта высказался о будущем главного тренера Симоне Индзаги после поражения от ПСЖ со счетом 0:5 в финале Лиги чемпионов.

Глава "нерадзурри" заявил, что в клубе довольны работой наставника команды и готовы продлить с ним сотрудничество.

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"Если Индзаги хочет продолжить работать в Интере, мы действительно будем счастливы. Мы встретимся только потому, что не хотим иметь тренера, у которого истекает контракт.

Мы хотели бы продолжить сотрудничество с ним, продлив его контракт. Цикл прошел очень хорошо, принеся исключительные результаты", - приводит слова президента Интера журналист Николо Скира.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и лучших моментов матча ПСЖ - Интер (5:0).

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