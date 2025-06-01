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Футбол

Легенда Интера - о поражении в финале Лиги чемпионов: ПСЖ доминировал на каждом участке поля

Джузеппе Бергоми поделился мыслями.
Вчера, 11:45       Автор: Василий Медвидь
Джузеппе Бергоми / Getty Images
Джузеппе Бергоми / Getty Images

Экс-капитан и защитник Интера Джузеппе Бергоми прокомментировал результат финала Лиги чемпионов.

По словам итальянца, ПСЖ доминировал в каждом эпизоде игры.

"После перерыва Интер должен был понять, что шансов вернуться в игру уже нет, и сосредоточиться на том, чтобы не пропустить больше. Вместо этого они продолжали атаковать, оставляя много свободного пространства, чем парижане блестяще воспользовались.

Подопечные Луиса Энрике сегодня показали исключительное доминирование на каждом участке поля. Это была игра невероятно высокого уровня со стороны ПСЖ", - сказал Бергоми.

Напомним, на ISPORT есть видеообзор финала Лиги чемпионов.

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