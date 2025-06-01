Легенда Интера - о поражении в финале Лиги чемпионов: ПСЖ доминировал на каждом участке поля

Экс-капитан и защитник Интера Джузеппе Бергоми прокомментировал результат финала Лиги чемпионов.

По словам итальянца, ПСЖ доминировал в каждом эпизоде игры.

"После перерыва Интер должен был понять, что шансов вернуться в игру уже нет, и сосредоточиться на том, чтобы не пропустить больше. Вместо этого они продолжали атаковать, оставляя много свободного пространства, чем парижане блестяще воспользовались.

Подопечные Луиса Энрике сегодня показали исключительное доминирование на каждом участке поля. Это была игра невероятно высокого уровня со стороны ПСЖ", - сказал Бергоми.

Напомним, на ISPORT есть видеообзор финала Лиги чемпионов.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!