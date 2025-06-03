iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Интер подтвердил отставку Индзаги

Итальянский специалист не устоял перед ближневосточными миллионами.
Сегодня, 19:05       Автор: Антон Федорцив
Симоне Индзаги / Getty Images
Симоне Индзаги / Getty Images

Миланский Интер простился с главным тренером команды Симоне Индзаги. Стороны договорились о завершении сотрудничества, сообщает официальный сайт клуба.

"От имени нашего акционера Oaktree и всего клуба я хотел бы поблагодарить Симоне Индзаги за проделанную работу, за проявленную страсть, а также за искренность в сегодняшнем обсуждении, приведшему к общему решению разойтись.

Только когда мы будем вместе бороться за достижение успеха изо дня в день, у нас может быть такой откровенный диалог, как состоявшийся сегодня", – заявил президент "нерадзурри" Беппе Маротта.

Итальянец возглавил Интер перед сезоном 2021/22. Под его руководством миланцы завоевали 20-е Скудетто в прошлом году, а также выиграли два Кубка и три Суперкубка Италии. Кроме того, "нерадзурри" дважды дошли до финала Лиги чемпионов.

Напомним, ранее Симоне Индзаги согласился возглавить Аль-Хиляль вместо Жорже Жезуша.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Джузеппе Маротта Интер Милан Симоне Индзаги

Статьи по теме

Финалист Лиги чемпионов согласился возглавить Аль-Хиляль Финалист Лиги чемпионов согласился возглавить Аль-Хиляль
УЕФА назвал команду сезона Лиги чемпионов с доминированием ПСЖ УЕФА назвал команду сезона Лиги чемпионов с доминированием ПСЖ
Президент Интера сделал заявление о будущем Индзаги после поражения в финале Лиги чемпионов Президент Интера сделал заявление о будущем Индзаги после поражения в финале Лиги чемпионов
B8 с победы стартовали на Blast.tv Major Austin 2025 B8 с победы стартовали на Blast.tv Major Austin 2025

Видео

Ямал - автор лучшего гола сезона Лиги Чемпионов-2024/25
Ямал - автор лучшего гола сезона Лиги Чемпионов-2024/25

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: матч женской сборной в Лиге наций
просмотров
Кто выиграет Золотой мяч 2025: ПСЖ обвалил коэффициент фаворита на приз
просмотров
Свитолина завершила выступления в Париже на French Open
просмотров

Последние новости

Киберспорт20:33
B8 с победы стартовали на Blast.tv Major Austin 2025
Европа19:59
Индзаги чувственно попрощался с Интером
Европа19:58
Лунин известил Реал о собственных карьерных планах
Европа19:34
Нидерландский гранд арендует игрока Баварии
Европа19:05
Интер подтвердил отставку Индзаги
Европа18:59
ПСЖ активно работает над подписанием Забарного
Другие страны18:25
Финалист Лиги чемпионов согласился возглавить Аль-Хиляль
Европа18:24
Испанский клуб хочет продлить аренду игрока Динамо
Теннис17:54
Украинцы на Ролан Гаррос-2025: Людмила Киченок сыграет в четвертьфинале микста, Свитолина зачехлила ракетку
Европа17:51
Игрок топ-клуба АПЛ стал одноклубником Ярмолюка
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK