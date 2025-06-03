Интер подтвердил отставку Индзаги

Миланский Интер простился с главным тренером команды Симоне Индзаги. Стороны договорились о завершении сотрудничества, сообщает официальный сайт клуба.

"От имени нашего акционера Oaktree и всего клуба я хотел бы поблагодарить Симоне Индзаги за проделанную работу, за проявленную страсть, а также за искренность в сегодняшнем обсуждении, приведшему к общему решению разойтись.

Только когда мы будем вместе бороться за достижение успеха изо дня в день, у нас может быть такой откровенный диалог, как состоявшийся сегодня", – заявил президент "нерадзурри" Беппе Маротта.

Итальянец возглавил Интер перед сезоном 2021/22. Под его руководством миланцы завоевали 20-е Скудетто в прошлом году, а также выиграли два Кубка и три Суперкубка Италии. Кроме того, "нерадзурри" дважды дошли до финала Лиги чемпионов.

Напомним, ранее Симоне Индзаги согласился возглавить Аль-Хиляль вместо Жорже Жезуша.

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