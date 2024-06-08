Челси и Реал поборются за "нового Кафу"

Челси активизировал усилия по подписанию защитника Спорт Ресифи Педро Лимы, пишет AS.

17-летнего правого защитника уже называют новым Кафу, хотя парень только в январе этого года начал выступления на взрослом уровне.

У Лимы на счету 37 матчей, два гола и две голевые передачи, а оценивается он всего в 600 тысяч евро.

Также за защитником уже некоторое время следит мадридский Реал, который вряд ли позволит Челси подписать игрока без борьбы.

Тем не менее, лидером гонки сейчас является именно лондонский клуб. Спорт Ресифи хочет выручить за Лиму около 6-10 млн евро.

Ранее также сообщалось, что Ливерпуль намерен приобрести молодого вингера Ньюкасла.

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