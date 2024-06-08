Ливерпуль проявляет интерес к вингеру Ньюкасла
Янкуба Минте мождет воссоединиться с Арне Слотом.
Ливерпуль рассматривает подписание вингера Ньюкасла, пишет 90Min.
Издание утверждает, что внимание мерсисайдцев привлек Янкуба Минте, который прошлый сезон провел в аренде в Фейеноорде под руководством Арне Слота.
Гамбийский вингер провел в Эредивизии 37 матчей, в которых отличился 11-ю голами и 6-ю ассистами.
Ньюкасл не хотел бы продавать игрока дешевле 40 млн евро (при оценочной стоимости в 16 млн), но из-за ФФП будет вынужден это сделать.
Также конкуренцию Ливерпулю могут составить ряд немецких и итальянских клубов.
Ранее также сообщалось, что Манчестер Сити продлил своего голкипера.
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