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Ливерпуль проявляет интерес к вингеру Ньюкасла

Янкуба Минте мождет воссоединиться с Арне Слотом.
Сегодня, 17:50
Янкуба Минте / Getty Images
Янкуба Минте / Getty Images

Ливерпуль рассматривает подписание вингера Ньюкасла, пишет 90Min.

Издание утверждает, что внимание мерсисайдцев привлек Янкуба Минте, который прошлый сезон провел в аренде в Фейеноорде под руководством Арне Слота.

Гамбийский вингер провел в Эредивизии 37 матчей, в которых отличился 11-ю голами и 6-ю ассистами.

Ньюкасл не хотел бы продавать игрока дешевле 40 млн евро (при оценочной стоимости в 16 млн), но из-за ФФП будет вынужден это сделать.

Также конкуренцию Ливерпулю могут составить ряд немецких и итальянских клубов.

Ранее также сообщалось, что Манчестер Сити продлил своего голкипера.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль

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