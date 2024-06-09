Экс-игрок Арсенала рассказал о предложении присоединиться к штабу Артеты

Экс-игрок Арсенала, который сейчас выступает за Реал Овьедо Санти Касорла рассказал, что мог присоединиться к тренерскому штабу «канониров».

По словам Касорлы, такое предложение ему сделал Микель Артета, с которым он вместе играл.

"Я очень привязан к Арсеналу. Я провел там шесть замечательных лет и знаю, как сильно все люди любят меня там.

Конечно, мне повезло делить раздевалку с Микелем Артетой, а теперь он стал главным тренером. У нас были разговоры на тему моего возвращения, но сейчас я сосредоточен на своем нынешнем клубе, Овьедо, и хочу продолжать получать удовольствие от футбола, как игрок.

После мы посмотрим, что ждет меня в будущем. Понятно, что Арсенал - это клуб, который всегда оставлял двери открытыми для моего возвращения. Но сейчас у меня и так много забот: плей-офф и попытка насладиться последними днями своей игровой карьеры", - сказал Касорла.

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