Эвертон отклонил первое предложение Манчестер Юнайтед по своему лидеру

Английский Манчестер Юнайтед собирается сильно усилить линию защиты этим летом.

Как сообщает Фабрицио Романо, манкунианцы сделали первое предложение по Джарроду Брантвейту в размере 45 млн фунтов + 5 млн фунтов бонусами, но Эвертон его отклонил.

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"Ириски" считают, что предложение МЮ далеко от реальной стоимости Брантвейта. Руководство мерсисайдцев видит в Джарроде топового игрока вроде Йошко Гвардиолы, который обошелся Ман Сити почти в 100 млн евро.

Напомним, в прошлом сезоне 22-летний центрбек провел 41 матч, забив 3 гола во всех турнирах.

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