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Саудовские клубы нацелились на одноклубника Ярмолюка

Айвен Тоуни может перейти в новый клуб.
Сегодня, 12:58

Лидер Брентфорда Айвен Тоуни может сменить клубную прописку.

Как сообщает Фабрицио Романо, в услугах Тоуни заинтересованы клубы Саудовской Аравии. Айвен будет одной из главных целей местных коллективов в последние недели летнего трансферного окна.

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Главным фаворитом в борьбе за нападающего является Аль-Ахли, который интересуется англичанином с прошлого января.

Отметим, что первую половину минувшего сезона футболист не играл из-за дисквалификации в связи с пристрастием к ставкам. Во второй он наиграл 17 матчей, забив 4 гола и отдав 2 ассиста.

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