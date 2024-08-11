Новичок саудовской Лиги предлагает "сумасшедший" контракт одноклубнику Довбика

Пауло Дибала может перейти в Аль-Кадсию

Саудовская Аль-Кадисия, которая поднялась в элитный дивизион, собирается усилить свой состав звездным подписанием.

Как сообщает Николо Скира, местный клуб собирается подписать аргентинца Пауло Дибалу из Ромы. Аль-Кадисия предлагает футболисту зарплату 25 млн евро в год и контракт до 2028.

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Впрочем, сам Пауло настроен на то, чтобы остаться в Риме. Он настроен выиграть с "волками" трофей.

Стоит отметить, что новичок саудовской Про-Лиги уже подписал ряд известных широкой общественности игроков, среди которых Начо Фернандес и Пьер-Эмерик Обамеянг.

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