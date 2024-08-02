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Экс-лидер Боруссии отклонил предложения из Саудовской Аравии

За это лето Матс Хуммельс отказал многим клубам.
Вчера, 21:22
Матс Хуммельс / Getty Images
Матс Хуммельс / Getty Images

Экс-защитник Боруссии Матс Хуммельс все еще не нашел себе новый клуб, пишет Джанлука Ди Марцио.

По информации журналиста, немец сейчас всерьез рассматривает лишь одно предложение - от Болоньи.

При этом у Матса летом было множество вариантов. Защитник отклонил несколько предложений из Лиги 1, а затем и из Саудовской Аравии.

Клубы, которые пытались заполучить Хуммельса не называются, однако ранее он точно так же отказал Аяксу.

Болонья же предлагает защитнику скромный двухмиллионный контракт, а самого игрока интригует возможность поиграть в Италии.

Ранее также сообщалось, что Альварес уже согласовал личные условия с мадридским клубом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Матс Хуммельс

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