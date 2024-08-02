Экс-лидер Боруссии отклонил предложения из Саудовской Аравии
За это лето Матс Хуммельс отказал многим клубам.
Экс-защитник Боруссии Матс Хуммельс все еще не нашел себе новый клуб, пишет Джанлука Ди Марцио.
По информации журналиста, немец сейчас всерьез рассматривает лишь одно предложение - от Болоньи.
При этом у Матса летом было множество вариантов. Защитник отклонил несколько предложений из Лиги 1, а затем и из Саудовской Аравии.
Клубы, которые пытались заполучить Хуммельса не называются, однако ранее он точно так же отказал Аяксу.
Болонья же предлагает защитнику скромный двухмиллионный контракт, а самого игрока интригует возможность поиграть в Италии.
Ранее также сообщалось, что Альварес уже согласовал личные условия с мадридским клубом.
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