С Эвертона снова могут снять очки

Английский Эвертон снова может пострадать от снятия очков уже в сезоне-2024/25.

Как сообщает журналист Мэтт Хьюз, "ирисок" подозревают в нарушении правил ФФП за сезон-2022/23. Речь идет о превышении лимита расходов на 6.5 млн фунтов.

Если вина клуба будет доказана, то снятие очков является одной из опуий возможного наказания. Сколько именно пунктов могут отминусовать мерсисайдцам пока неизвестно.

Отметим, что в прошлом сезоне с коллектива Шона Дайча уже снимали очки. Сначала отминусовали 10 пунктов, но потом 6 из них вернули.



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