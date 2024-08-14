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Челси и МЮ возглавляют гонку за форварда сборной Англии

Но не готовы платить деньги, которые просят.
Сегодня, 19:59

Будущее форварда сборной Англии и Брентфорда Айвена Тоуни все еще висит в воздухе.

Как сообщает издание The Independent, в услугах Тоуни заинтересован ряд клубов, в частности, Манчестер Юнайтед и Челси, которые лидируют в гонке игрока, однако преградой для трансфера являются аппетиты Брентфорда.

«Пчелы» хотели бы получить за своего лидера около 60 млн фунтов, а ни "красные дьяволы“, ни "синие“ не готовы удовлетворять запросы коллектива Томаса Франка.

Напомним, ранее сообщалось, что Тоуни может перейти в саудовский чемпионат.

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