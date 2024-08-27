Именитый польский голкипер объявил о завершении карьеры

Войцех Щенсны не нашел команду после ухода из Ювентуса.

Польский голкипер Войчех Щенсны объявил о том, что принял решение завершить профессиональную карьеру.

34-летний игрок опубликовал пост в Instagram, в котором подвел итоги своей игровой карьеры.

"У каждой истории есть конец, но в жизни каждый конец – это новое начало. Что принесет мне этот новый путь, покажет только время. Но если последние 18 лет и научили меня чему-то, так это тому, что нет ничего невозможного, и, поверьте мне, я буду мечтать о большем!".

Последним клубом в карьере Щенсны был Ювентус. С туринским клубом вратарь трижды выиграл Серию А и Кубок Италии, а также дважды побеждал в Суперкубке страны.

В сборной Польши Щенсны принял участие в четырех чемпионатах Европы и сыграл на двух чемпионатах мира.

Ранее сообщалось, что Гюндоган завершил карьеру в сборной Германии.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!