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Вьюнник и Царенко забили дебютные голы в чемпионате Польши

Два украинца помогли Лехии победить Гурник Забже.
Сегодня, 15:29
Царенко празднует гол / Lechiagdansk.pl
Царенко празднует гол / Lechiagdansk.pl

В рамках 7-го тура польской Экстраклясы Лехия Гданьск на чужом поле встретилась с Гурником Забже.

За гостей забивали два украинца, а именно Антон Царенко и Богдан Вьюнник, которые отметились первыми мячами за свой клуб.

Царенко отправил мяч в дальний угол ворот из-за пределов штрафной площадки, а Вьюнник замкнул подачу с углового.

Отметим, что в итоге Лехия победила со счетом 3:2.

Лехия Гданьск - Гурник Забже 3:2

Голы: Царенко, 24, Ульссон, 27, Вьюнник, 68 - Ольковски, 54, Насименто, 82

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Богдан Вьюнник Антон Царенко

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