Вьюнник и Царенко забили дебютные голы в чемпионате Польши
Два украинца помогли Лехии победить Гурник Забже.
В рамках 7-го тура польской Экстраклясы Лехия Гданьск на чужом поле встретилась с Гурником Забже.
За гостей забивали два украинца, а именно Антон Царенко и Богдан Вьюнник, которые отметились первыми мячами за свой клуб.
Царенко отправил мяч в дальний угол ворот из-за пределов штрафной площадки, а Вьюнник замкнул подачу с углового.
Отметим, что в итоге Лехия победила со счетом 3:2.
Лехия Гданьск - Гурник Забже 3:2
Голы: Царенко, 24, Ульссон, 27, Вьюнник, 68 - Ольковски, 54, Насименто, 82
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